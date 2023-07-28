Некрасова (Симакова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: Симаков Иван Матвеевич
Бракосочетание
09.11.1852
Рождение ребёнка
06.01.1854
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1856
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1858
Сын: Некрасов Александр Иванович
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.10.1860
Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно