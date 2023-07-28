Некрасова (Симакова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Симакова) Анна Ивановна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Симаков Иван Матвеевич

Мать: Симакова Наталья Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
09.11.1852

Муж: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1854

Сын: Некрасов Иван Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1856

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.08.1858

Сын: Некрасов Александр Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.10.1860

Сын: Некрасов Иоанн Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Иванович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно