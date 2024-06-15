Симакова (Некрасова) Наталья Васильева 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Симакова (Некрасова) Наталья Васильева

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Некрасова (Симакова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.10.1841

Муж: Симаков Иван Матвеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Симакова) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Симакова) Марья Ивановна

Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Симаков Петр Иванович

Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Симаков Федор Иванович

Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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