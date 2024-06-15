Симакова (Некрасова) Наталья Васильева
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Некрасова (Симакова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич
Бракосочетание
29.10.1841
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Симакова) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Симакова) Марья Ивановна
Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Симаков Иван Матвеевич
Смерть
Неизвестно