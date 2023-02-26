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Иван Иванов

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Место рождения

д.Узривицы

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

23.04.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: ?

Мать: ?

д.Узривицы
Рождение ребёнка
1799

Сын: Гавриил Иоаннов

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

Рождение ребёнка
31.01.1802

Дочь: Агафия Иванова

Мать ребёнка: Акилина Гаврилова

д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акилина Гаврилова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Косьмина

Смерть
23.04.1808
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка
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