Иван Иванов
Место рожденияд.Узривицы
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти23.04.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гавриил Иоаннов
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
Рождение ребёнка
31.01.1802
Дочь: Агафия Иванова
Мать ребёнка: Акилина Гаврилова
д.Жаркие Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акилина Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Косьмина
Смерть
23.04.1808
д.Жарки Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: горячка