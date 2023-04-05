Афимья Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афимья Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1803 г.р.

Дети

Около 1833 г.р.
Около 1836 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Михаил Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Софья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Никитин

Чумали, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Никитин

Смерть
Неизвестно
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