Афимья Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1833
Сын: Михаил Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Софья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Никитин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Никитин
Смерть
Неизвестно