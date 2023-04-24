Чакилев Савва Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧакилев Савва Василиев

Чакилев Савва Василиев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1777 ст.

Дата смерти

01.01.1849 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чакилев Давид Саввин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.01.1849 ст.
Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
естественной https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#133
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close