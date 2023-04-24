Чакилев Савва Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1777 ст.
Дата смерти01.01.1849 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1777 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чакилев Давид Саввин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.01.1849 ст.
Чакилева, Кудымкарский муниципальный район, Пермский край
естественной https://archives.permkrai.ru/archive3/unit/121164#133