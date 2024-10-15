Щербаков Евгений Никитович ?.12.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Щербаков Евгений Никитович

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

?.12.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1903 ст.

Отец: Щербаков Никита Федорович

Мать: Щербакова (Горячая) Анна Михайловна

Кровное, Сумська область
дата оборвана | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9B-Q?i=678&cc=3511744&cat=1008700
Крещение
?.12.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
имя крестного замято. Предположительно хутора Спасского крестьянин Иван Михайлович Горячий | Рождество-Богородичная церковь
Смерть
Неизвестно

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