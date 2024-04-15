Щербакова (Горячая) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Горячая) Анна Михайловна

Место рождения

Спасское, Сумська область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Спасское, Сумська область
Бракосочетание
19.01.1903 ст.

Муж: Щербаков Никита Федорович

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
?.12.1903 ст.

Сын: Щербаков Евгений Никитович

Отец ребёнка: Щербаков Никита Федорович

Кровное, Сумська область
дата оборвана | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9B-Q?i=678&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.

Дочь: Параскева Никитична

Отец ребёнка: Щербаков Никита Федорович

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-L?i=752&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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