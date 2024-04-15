Щербакова (Горячая) Анна Михайловна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Бракосочетание
19.01.1903 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
?.12.1903 ст.
Сын: Щербаков Евгений Никитович
Отец ребёнка: Щербаков Никита Федорович
дата оборвана | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LS9B-Q?i=678&cc=3511744&cat=1008700
Рождение ребёнка
22.10.1905 ст.
Дочь: Параскева Никитична
Отец ребёнка: Щербаков Никита Федорович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-LSH6-L?i=752&cc=3511744&cat=1008700
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно