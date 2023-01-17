Салих (Федор Николаевич)
Место рожденияАкмолинская область, с. Вознесенка
Дата рождения21.01.1924
Дата смерти08.03.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924
Отец: Фасахутдин
Мать: Ваймал
Акмолинская область, с. Вознесенка
Рождение ребёнка
14.02.1953
Рождение ребёнка
25.12.1955
Рождение ребёнка
04.07.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сания
Смерть
08.03.1971