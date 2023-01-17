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Салих (Федор Николаевич)

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Место рождения

Акмолинская область, с. Вознесенка

Дата рождения

21.01.1924

Дата смерти

08.03.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1929 г.р.

Дети

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Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1924

Отец: Фасахутдин

Мать: Ваймал

Акмолинская область, с. Вознесенка
Рождение ребёнка
14.02.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Рождение ребёнка
25.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Рождение ребёнка
04.07.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сания

Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сания

Смерть
08.03.1971
Макинск, Буландынский район, Акмолинская область
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