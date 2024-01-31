Коптева (Русанова) Евдокия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Русанов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1759
Сын: Коптев Поликарп Данилович
Отец ребёнка: Коптев Данила Фирсович
Первая Ивань, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Коптев Данила Фирсович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абакумова Екатерина Даниловна
Отец ребёнка: Коптев Данила Фирсович
Смерть
Неизвестно