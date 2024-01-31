Коптева (Русанова) Евдокия Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коптева (Русанова) Евдокия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Русанов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1759

Сын: Коптев Поликарп Данилович

Отец ребёнка: Коптев Данила Фирсович

Первая Ивань, Малоархангельский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Коптев Данила Фирсович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абакумова Екатерина Даниловна

Отец ребёнка: Коптев Данила Фирсович

Смерть
Неизвестно
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