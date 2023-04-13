Хабарова (Ивашова) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабарова (Ивашова) Татьяна Алексеевна

Хабарова (Ивашова) Татьяна Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1976

Дочь: Хабарова Наталья Евгеньевна

Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
07.09.1977

Дочь: Хабарова Юлия Евгеньевна

Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
15.11.1985

Сын: Хабаров Сергей Евгеньевич

Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич

Рождение ребёнка
11.08.1989

Дочь: Хабарова Виктория Евгеньевна

Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабаров Евгений Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close