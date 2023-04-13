Хабарова (Ивашова) Татьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.01.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1976
Дочь: Хабарова Наталья Евгеньевна
Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
07.09.1977
Дочь: Хабарова Юлия Евгеньевна
Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
15.11.1985
Сын: Хабаров Сергей Евгеньевич
Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич
Рождение ребёнка
11.08.1989
Дочь: Хабарова Виктория Евгеньевна
Отец ребёнка: Хабаров Евгений Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно