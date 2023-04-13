Хабаров Евгений Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1953
Рождение ребёнка
17.05.1976
Дочь: Хабарова Наталья Евгеньевна
Мать ребёнка: Хабарова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
07.09.1977
Дочь: Хабарова Юлия Евгеньевна
Мать ребёнка: Хабарова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
15.11.1985
Сын: Хабаров Сергей Евгеньевич
Мать ребёнка: Хабарова Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
11.08.1989
Дочь: Хабарова Виктория Евгеньевна
Мать ребёнка: Хабарова Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно