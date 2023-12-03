Шеломов Максим
Место рожденияИрбитский Завод, Пермской губернии
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Шеломов Михаил
Мать: Шеломова Дарья
Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Шеломова Матрена
Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Полинарья
Мать ребёнка: Шеломова Матрена
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукерья
Мать ребёнка: Шеломова Матрена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шеломова Матрена
Смерть
Неизвестно
Ирбитский Завод, Пермской губернии