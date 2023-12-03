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Шеломов Максим

Место рождения

Ирбитский Завод, Пермской губернии

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Шеломов Михаил

Мать: Шеломова Дарья

Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шеломов Кузьма (Козьма)

Мать ребёнка: Шеломова Матрена

Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Полинарья

Мать ребёнка: Шеломова Матрена

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукерья

Мать ребёнка: Шеломова Матрена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Матрена

Смерть
Неизвестно
Ирбитский Завод, Пермской губернии
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