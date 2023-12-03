Шеломова (Коростелева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеломова (Коростелева) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Коростелев Прохор

Мать: Коростелева Евдокия

Рождение ребёнка
1846

Сын: Шеломов Кузьма (Козьма)

Отец ребёнка: Шеломов Максим

Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Полинарья

Отец ребёнка: Шеломов Максим

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Шеломов Максим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеломов Максим

Смерть
Неизвестно
Ирбитский Завод, Пермской губернии
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