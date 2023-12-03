Шеломова (Коростелева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Коростелев Прохор
Мать: Коростелева Евдокия
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Шеломов Максим
Ирбитский Завод, Пермской губернии
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Полинарья
Отец ребёнка: Шеломов Максим
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Шеломов Максим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеломов Максим
Смерть
Неизвестно
Ирбитский Завод, Пермской губернии