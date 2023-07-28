Супенко Михаил Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Супенко Михаил Захарович

Место рождения

Донецк

Дата рождения

1936

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Отец

1908 г.р.

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Супенко Захар Иванович

Мать: ?

Рождение ребёнка
1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

УССР Луганская обл.,г.Рубежное
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
1972