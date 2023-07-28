Супенко Михаил Захарович
Место рождения
Дата рождения1936
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец: Супенко Захар Иванович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
УССР Луганская обл.,г.Рубежное
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
1972