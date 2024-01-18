Яблоков Александр Васильевич
Место рожденияКостромская область, Судиславский район, г. Судиславль
Дата рождения08.02.1925
Дата смерти2008
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1925
Отец: Яблоков Василий Георгиевич
Мать: не указана
Костромская область, Судиславский район, г. Судиславль
Место жительства
Неизвестно
Костромская область, Судиславский район, г. Судиславль
Смерть
2008
Костромская область, Судиславский район, г. Судиславль