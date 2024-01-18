Яблоков Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблоков Александр Васильевич

Яблоков Александр Васильевич

Место рождения

Костромская область, Судиславский район, г. Судиславль

Дата рождения

08.02.1925

Дата смерти

2008

Пол

Мужской

Отец

1894 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1925

Отец: Яблоков Василий Георгиевич

Мать: не указана

Костромская область, Судиславский район, г. Судиславль
Место жительства
Неизвестно
Костромская область, Судиславский район, г. Судиславль
Смерть
2008
Костромская область, Судиславский район, г. Судиславль
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close