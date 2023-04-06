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Шаутин Сергей Александрович

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

07.10.1842

Дата смерти

25.10.1906

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1842

Отец: Шаутин Александр Иванович

Мать: Шаутина Дарья Ивановна

Бракосочетание
08.11.1865

Жена: Шаутина Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
26.07.1868

Сын: Шаутин Никанор Сергеевич

Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Шаутин Гавриил Сергеевич

Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
11.02.1881

Сын: Шаутин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
26.08.1885

Дочь: Рудченко Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шаутина Евдокия Петровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1906
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