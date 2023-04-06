Шаутин Сергей Александрович
Место рождения
Дата рождения07.10.1842
Дата смерти25.10.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1842
Отец: Шаутин Александр Иванович
Мать: Шаутина Дарья Ивановна
Бракосочетание
08.11.1865
Рождение ребёнка
26.07.1868
Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
11.02.1881
Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна
Рождение ребёнка
26.08.1885
Дочь: Рудченко Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Шаутина Анастасия Стефановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шаутина Евдокия Петровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.10.1906