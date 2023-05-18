Рудченко (Шаутина) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения26.08.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1885
Бракосочетание
04.02.1911
Рождение ребёнка
07.03.1912
Сын: Рудченко Василий Лукьянович
Отец ребёнка: Рудченко Лукьян Семенович
Рождение ребёнка
07.04.1913
Дочь: Александра Лукьяновна
Отец ребёнка: Рудченко Лукьян Семенович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно