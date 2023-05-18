Рудченко (Шаутина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудченко (Шаутина) Наталья Сергеевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

26.08.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1885

Отец: Шаутин Сергей Александрович

Мать: Шаутина Анастасия Стефановна

Бракосочетание
04.02.1911

Муж: Рудченко Лукьян Семенович

Рождение ребёнка
07.03.1912

Сын: Рудченко Василий Лукьянович

Отец ребёнка: Рудченко Лукьян Семенович

Рождение ребёнка
07.04.1913

Дочь: Александра Лукьяновна

Отец ребёнка: Рудченко Лукьян Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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