Кириллов Аникей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Кириллов Филипп
Мать ребёнка: Кириллова Софья
Рождение ребёнка
Около 1750
Дочь: Федора
Мать ребёнка: Кириллова Софья
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Кириллов Яков
Мать ребёнка: Кириллова Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кириллова Софья
Смерть
Неизвестно