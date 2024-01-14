Кириллов Аникей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Аникей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1733 г.р.

Дети

Около 1746 г.р.
Около 1750 г.р.
Около 1757 г.р.

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Место
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Рождение
Около 1724

Отец: Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Кириллов Филипп

Мать ребёнка: Кириллова Софья

Рождение ребёнка
Около 1750

Дочь: Федора

Мать ребёнка: Кириллова Софья

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Кириллов Яков

Мать ребёнка: Кириллова Софья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Софья

Смерть
Неизвестно
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