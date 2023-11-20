Земсков Геннадий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земсков Геннадий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1930

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1955

Сын: Земсков Владимир Геннадьевич

Мать ребёнка: Земскова Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
27.01.1959

Дочь: Колактионова Валентина Геннадьевна

Мать ребёнка: Земскова Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Земскова Анна Григорьевна

Смерть
2020
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