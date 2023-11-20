Земсков Геннадий
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1930
Дата смерти2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1955
Сын: Земсков Владимир Геннадьевич
Мать ребёнка: Земскова Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
27.01.1959
Дочь: Колактионова Валентина Геннадьевна
Мать ребёнка: Земскова Анна Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2020