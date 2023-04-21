Земскова (Четверкина) Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1929
Дата смерти21.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1929
Рождение ребёнка
03.10.1955
Сын: Земсков Владимир Геннадьевич
Отец ребёнка: Земсков Геннадий
Рождение ребёнка
27.01.1959
Дочь: Колактионова Валентина Геннадьевна
Отец ребёнка: Земсков Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Земсков Геннадий
Смерть
21.04.2023
Белая Церковь, Київська область