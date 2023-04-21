Земскова (Четверкина) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Земскова (Четверкина) Анна Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1929

Дата смерти

21.04.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1929

Отец: Четверкин Григорий Егорович

Мать: Четверкина Анастасия Константиновна

Рождение ребёнка
03.10.1955

Сын: Земсков Владимир Геннадьевич

Отец ребёнка: Земсков Геннадий

Рождение ребёнка
27.01.1959

Дочь: Колактионова Валентина Геннадьевна

Отец ребёнка: Земсков Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Земсков Геннадий

Смерть
21.04.2023
Белая Церковь, Київська область
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