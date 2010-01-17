Сырцева (Потапова) Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырцева (Потапова) Анна Григорьевна

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Место рождения

Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР

Дата рождения

26.01.1933

Дата смерти

17.01.2010

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1933

Отец: Потапов Григорий Максимович

Мать: Потапова Евдокия Поликарповна

Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
04.12.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сырцев Николай Афонасьевич

Рождение ребёнка
14.01.1959

Сын: Сырцов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Сырцев Николай Афонасьевич

Рождение ребёнка
10.12.1968

Сын: Сырцов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Сырцев Николай Афонасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырцев Николай Афонасьевич

Смерть
17.01.2010
Уфа, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Уфа, Россия
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