Сырцева (Потапова) Анна Григорьевна
Место рожденияГрем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Дата рождения26.01.1933
Дата смерти17.01.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1933
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
04.12.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сырцев Николай Афонасьевич
Рождение ребёнка
14.01.1959
Отец ребёнка: Сырцев Николай Афонасьевич
Рождение ребёнка
10.12.1968
Отец ребёнка: Сырцев Николай Афонасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.01.2010
Уфа, Россия
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Уфа, Россия