Потапова (Сарапкина) Евдокия Поликарповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПотапова (Сарапкина) Евдокия Поликарповна

Потапова (Сарапкина) Евдокия Поликарповна

avatar

Место рождения

Масады, Исмайловской волости, Бирского уезда, Уфим

Дата рождения

14.03.1904

Дата смерти

04.01.1990

Пол

Женский

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904

Отец: Сарапкин Поликарп Яковлевич

Мать: Сарапкина Матрона Карповна

Масады, Исмайловской волости, Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
1927

Муж: Потапов Григорий Максимович

Рождение ребёнка
02.08.1928

Сын: Потапов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович

Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
26.01.1933

Дочь: Сырцева Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович

Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
11.04.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович

Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Григорьевна

Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович

д. Масады, Бирский уезд, Уфимская губерния
Смерть
04.01.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close