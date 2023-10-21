Потапова (Сарапкина) Евдокия Поликарповна
Место рожденияМасады, Исмайловской волости, Бирского уезда, Уфим
Дата рождения14.03.1904
Дата смерти04.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1904
Масады, Исмайловской волости, Бирского уезда, Уфим
Бракосочетание
1927
Рождение ребёнка
02.08.1928
Сын: Потапов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
26.01.1933
Дочь: Сырцева Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
11.04.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович
Грем-Ключ, Илишевский район. БАССР, СССР
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Григорьевна
Отец ребёнка: Потапов Григорий Максимович
д. Масады, Бирский уезд, Уфимская губерния
Смерть
04.01.1990