Герке (Масленникова) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1855 ст.
Дата смерти1925 ст.
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1855 ст.
Отец: Масленников Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1891 ст.
Сын: Герке Константин Константинович
Отец ребёнка: Герке Константин Федорович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1925 ст.