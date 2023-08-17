Герке (Масленникова) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герке (Масленникова) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1855 ст.

Дата смерти

1925 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1855 ст.

Отец: Масленников Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1891 ст.

Сын: Герке Константин Константинович

Отец ребёнка: Герке Константин Федорович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1925 ст.
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