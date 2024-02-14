Аминев Абдулкадыр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминев Абдулкадыр

Место рождения

д.Четырман Фёдоровского района БАССР

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аминев ?

Мать: Аминева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминев Файзулхак Абдулкадырович

Мать ребёнка: Аминева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аминева ?

Рождение ребёнка
01.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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