Аминев Абдулкадыр
Место рожденияд.Четырман Фёдоровского района БАССР
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аминев Файзулхак Абдулкадырович
Мать ребёнка: Аминева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аминева ?
Рождение ребёнка
01.06.1951
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно