Аминев ?
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аминев Абдулкадыр
Мать ребёнка: Аминева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Аминев Хабибулла
Мать ребёнка: Аминева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Аминева ?
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: 7
Похороны
Неизвестно