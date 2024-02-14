Аминев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аминев ?

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминев Абдулкадыр

Мать ребёнка: Аминева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аминев Хабибулла

Мать ребёнка: Аминева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Аминева ?

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: 7
Похороны
Неизвестно

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