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Смирнов Валерий Валерьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.?

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.?

Отец: Смирнов Валерий

Мать: Смирнова Марина

Рождение ребёнка
28.01.2008

Дочь: Смирнова Ульяна Валерьевна

Мать ребёнка: Смирнова Оксана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.2018

Дочь: Смирнова Вероника Валерьевна

Мать ребёнка: Смирнова Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Оксана