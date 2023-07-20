Смирнов Валерий Валерьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.?
Отец: Смирнов Валерий
Мать: Смирнова Марина
Рождение ребёнка
28.01.2008
Дочь: Смирнова Ульяна Валерьевна
Мать ребёнка: Смирнова Оксана
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
07.03.2018
Дочь: Смирнова Вероника Валерьевна
Мать ребёнка: Смирнова Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Смирнова Оксана