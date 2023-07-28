Варлыгина (Бирюкова) Наталья Арсеньева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варлыгина (Бирюкова) Наталья Арсеньева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
03.07.1855

Муж: Варлыгин Венедикт Иванович

Рождение ребёнка
10.07.1856

Дочь: Мария Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
22.05.1858

Дочь: Федосья Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.07.1859

Дочь: Наталья Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
05.03.1862

Дочь: Дарья Венедиктова

Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно