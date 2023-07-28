Варлыгина (Бирюкова) Наталья Арсеньева
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1855
Рождение ребёнка
10.07.1856
Дочь: Мария Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
22.05.1858
Дочь: Федосья Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
03.07.1859
Дочь: Наталья Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Рождение ребёнка
05.03.1862
Дочь: Дарья Венедиктова
Отец ребёнка: Варлыгин Венедикт Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно