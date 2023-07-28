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Честнова Авдотья Петровна

Место рождения

Дрюково, город Бор, Нижегородская область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1664 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
Бракосочетание
До 1702

Муж: Честной Андрей Дмитриевич

Дрюково, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Честной Иван Андреевич

Отец ребёнка: Честной Андрей Дмитриевич

Морозово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Рождение ребёнка
Около 1722

Сын: Чесной Василий Андреевич

Отец ребёнка: Честной Андрей Дмитриевич

Место жительства
С 1731
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист
Смерть
1744
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19