Честнова Авдотья Петровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смерти1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1702
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Рождение ребёнка
Около 1703
Отец ребёнка: Честной Андрей Дмитриевич
Морозово, город Бор, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19
Рождение ребёнка
Около 1722
Отец ребёнка: Честной Андрей Дмитриевич
Место жительства
С 1731
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист
Смерть
1744
ГАСО, фонд 24, оп 1, дело 1502, 6 лист, 19