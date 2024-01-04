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Бояркин Никифор Константинович

Место рождения

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бояркин Константин Иванович

Мать: Бояркина -- Агрипина Ивановна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: Бояркина Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Бояркина -- Васса Афанасьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Бояркина Татьяна Никифоровна

Мать ребёнка: Бояркина -- Васса Афанасьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1876

Сын: Бояркин Николай Никифорович

Мать ребёнка: Бояркина -- Васса Афанасьевна

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бояркина -- Васса Афанасьевна

Смерть
Неизвестно
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