Бояркин Никифор Константинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1873
Дочь: Бояркина Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Бояркина -- Васса Афанасьевна
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Бояркина Татьяна Никифоровна
Мать ребёнка: Бояркина -- Васса Афанасьевна
Рождение ребёнка
13.11.1876
Сын: Бояркин Николай Никифорович
Мать ребёнка: Бояркина -- Васса Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно