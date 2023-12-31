Бояркина Васса Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бояркина Васса Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: Бояркина Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Бояркин Семен Никифорович

Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Дочь: Бояркина Татьяна Никифоровна

Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
13.11.1876

Сын: Бояркин Николай Никифорович

Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович

Филиппово, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бояркин Никифор Константинович

Смерть
Неизвестно
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