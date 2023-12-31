Бояркина Васса Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.08.1873
Дочь: Бояркина Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович
Рождение ребёнка
1873
Сын: Бояркин Семен Никифорович
Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович
Рождение ребёнка
05.01.1875
Дочь: Бояркина Татьяна Никифоровна
Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович
Рождение ребёнка
13.11.1876
Сын: Бояркин Николай Никифорович
Отец ребёнка: Бояркин Никифор Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно