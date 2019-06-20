Коробова (Корчагина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробова (Корчагина) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1947

Дата смерти

20.06.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробов Иван Иванович

Рождение ребёнка
09.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коробов Иван Иванович

Развод
Неизвестно

Муж: Коробов Иван Иванович

Смерть
20.06.2019
Причина смерти: Рак
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