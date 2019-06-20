Коробова (Корчагина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1947
Дата смерти20.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробов Иван Иванович
Рождение ребёнка
09.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коробов Иван Иванович
Развод
Неизвестно
Смерть
20.06.2019
Причина смерти: Рак