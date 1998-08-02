Коробов Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Иван Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

02.08.1998

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1920 г.р.

Жена

Не указана

Дети

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Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Коробов Иван Сергеевич

Мать: Мария Васильевна

Рождение ребёнка
01.07.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
09.09.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Коробова Александра Васильевна

Развод
Неизвестно

Жена: Коробова Александра Васильевна

Смерть
02.08.1998
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