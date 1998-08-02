Коробов Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти02.08.1998
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Коробов Иван Сергеевич
Мать: Мария Васильевна
Рождение ребёнка
01.07.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
09.09.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Коробова Александра Васильевна
Развод
Неизвестно
Смерть
02.08.1998