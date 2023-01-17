Носов Константин Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Носов Николай Евгеньевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1926
Сын: Носов Вячеслав Константинович
Мать ребёнка: Носова Ольга Павловна
Игумново, Черностанская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носова Ольга Павловна
Смерть
Неизвестно