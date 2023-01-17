Носов Константин Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Носов Константин Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Носов Николай Евгеньевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1926

Сын: Носов Вячеслав Константинович

Мать ребёнка: Носова Ольга Павловна

Игумново, Черностанская волость, Любимский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носова Ольга Павловна

Смерть
Неизвестно
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