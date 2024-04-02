Святкин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.02.1979
Сын: Святкин Андрей Александрович
Мать ребёнка: Святкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.?
Сын: Святкин Николай Александрович
Мать ребёнка: Святкина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Святкин Александр Александрович
Мать ребёнка: Святкина Татьяна Ивановна