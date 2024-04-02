Святкин Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святкин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.02.1979

Сын: Святкин Андрей Александрович

Мать ребёнка: Святкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.?

Сын: Святкин Николай Александрович

Мать ребёнка: Святкина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Святкин Александр Александрович

Мать ребёнка: Святкина Татьяна Ивановна

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