Святкина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Святкина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.?

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.?

Отец: Новоселов Андрей

Мать: Новоселова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
28.02.1979

Сын: Святкин Андрей Александрович

Отец ребёнка: Святкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
29.01.?

Сын: Святкин Николай Александрович

Отец ребёнка: Святкин Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Святкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Святкин Александр Николаевич

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