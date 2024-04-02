Святкина Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.?
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.?
Отец: Новоселов Андрей
Рождение ребёнка
28.02.1979
Сын: Святкин Андрей Александрович
Отец ребёнка: Святкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
29.01.?
Сын: Святкин Николай Александрович
Отец ребёнка: Святкин Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Святкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Святкин Александр Николаевич