Тараш Игорь Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараш Игорь Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Тараш Андрей Андреевич

Мать: Тараш Кира Константиновна

Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараш Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тараш Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараш Валентина

Смерть
Неизвестно