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Богачева Лукерья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Ульяна Андреевна

Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Богачев Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Богачев Иван Андреевич

Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богачев Андрей Семенович

Смерть
Неизвестно