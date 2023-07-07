Богачева Лукерья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Ульяна Андреевна
Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Богачев Григорий Андреевич
Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1862
Отец ребёнка: Богачев Андрей Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно