Гамова Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Гамова Наталья Игнатьева
Отец ребёнка: Гамов Игнатий Афонасьев
Рождение ребёнка
1846
Сын: Гамов Доримедо́нт Игнатов
Отец ребёнка: Гамов Игнатий Афонасьев
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Гамов Игнатий Афонасьев
Смерть
Неизвестно