Гамова Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамова Анна Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамов Игнатий Афонасьев

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Гамова Наталья Игнатьева

Отец ребёнка: Гамов Игнатий Афонасьев

Рождение ребёнка
1846

Сын: Гамов Доримедо́нт Игнатов

Отец ребёнка: Гамов Игнатий Афонасьев

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гамов Емельян Игнатов

Отец ребёнка: Гамов Игнатий Афонасьев

Кандауровка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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