Горчакова (Белоглазова) Екатерина Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горчакова (Белоглазова) Екатерина Георгиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1907 ст.

Муж: Горчаков Мирон Дмитриев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
18.11.1907 ст.

Сын: Горчаков Григорий Миронов

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.

Сын: Горчаков Михаил Миронов

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Около ?.07.1910

Сын: Горчаков Андрей Миронов

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Рождение ребёнка
03.02.1912 ст.

Дочь: Горчакова Анна Миронова

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
11.03.1913 ст.

Сын: Горчаков Алексей Миронов

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.10.1914 ст.

Дочь: Горчакова Пелагея Миронова

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
06.05.1916 ст.

Дочь: Горчакова Ефросиния Миронова

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Сажино, Тюкалинский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
08.08.1921

Сын: Горчаков Петр Миронович

Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев

Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно
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