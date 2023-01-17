Горчакова (Белоглазова) Екатерина Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1907 ст.
Рождение ребёнка
18.11.1907 ст.
Сын: Горчаков Григорий Миронов
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
07.11.1908 ст.
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
Около ?.07.1910
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
03.02.1912 ст.
Дочь: Горчакова Анна Миронова
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
11.03.1913 ст.
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
08.10.1914 ст.
Дочь: Горчакова Пелагея Миронова
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
06.05.1916 ст.
Дочь: Горчакова Ефросиния Миронова
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Рождение ребёнка
08.08.1921
Отец ребёнка: Горчаков Мирон Дмитриев
Крайчиково, Колосовский муниципальный район, Омская область
Смерть
Неизвестно