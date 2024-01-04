Корегина Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корегина Наталья Алексеевна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1876

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Корегин Алексей Васильевич

Мать: Корегина Екатерина Ионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1876
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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