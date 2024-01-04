Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Корегина Наталья Алексеевна
Корегина Наталья Алексеевна
Написать автору
Древо
Место рождения
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Дата рождения
1876
Дата смерти
1876
Пол
Женский
Отец
Корегин Алексей Васильевич
1844 г.р.
Мать
Корегина Екатерина Ионовна
1846 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец:
Корегин Алексей Васильевич
Мать:
Корегина Екатерина Ионовна
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Смерть
1876
Вологда
, город Вологда, Вологодская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия