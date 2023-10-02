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Романова Федосия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Мария Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Настасья Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Вера Степановна

Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Романов Устин Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Романов Карп Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Романов Тимофей Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Романов Александр Степанович

Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Степан Феодосиевич

Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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