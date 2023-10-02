Романова Федосия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Мария Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Настасья Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Вера Степановна
Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Романов Тимофей Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Романов Александр Степанович
Отец ребёнка: Романов Степан Феодосиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно