Соколов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения25.04.1878 ст.
Дата смерти01.03.1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1878 ст.
Отец: Соколов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Соколов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.
Сын: Соколов Леонид Васильевич
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна
Закоулово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Соколова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
23.12.1922
Дочь: Соколова Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Соколов Геннадий Васильевич
Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна
Смерть
01.03.1933