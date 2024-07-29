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Соколов Василий Иванович

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Место рождения

Соколово, Каргапольский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

25.04.1878 ст.

Дата смерти

01.03.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1878 ст.

Отец: Соколов Иван

Мать: не указана

Соколово, Каргапольский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Соколов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
21.02.1913 ст.

Сын: Соколов Леонид Васильевич

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна

Закоулово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Соколова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
23.12.1922

Дочь: Соколова Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1927

Сын: Соколов Геннадий Васильевич

Мать ребёнка: Хайдукова Анна Дмитриевна

Смерть
01.03.1933

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