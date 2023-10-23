Кузнецова Парасковья Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1902
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кузнецов Алексей Осипович
Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)
Рождение ребёнка
1884
Сын: Кузнецов Константин Осипович
Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Зарихина Елизавета Осиповна
Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)
Рождение ребёнка
29.11.1891
Сын: Кузнецов Матвей Иосифович (Осипович)
Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1902
Причина смерти: Рак матки