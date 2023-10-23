Кузнецова Парасковья Евграфовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Парасковья Евграфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1902

Пол

Женский

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кузнецов Алексей Осипович

Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Рождение ребёнка
1884

Сын: Кузнецов Константин Осипович

Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Зарихина Елизавета Осиповна

Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Рождение ребёнка
29.11.1891

Сын: Кузнецов Матвей Иосифович (Осипович)

Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Осип Петрович (Чертознай)

Смерть
1902
Причина смерти: Рак матки
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