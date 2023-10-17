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Квашнина Аграфена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Авдотья Петровна

Отец ребёнка: Квашнин Петр Ермилович

Рождение ребёнка
1854

Сын: Квашнин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Квашнин Петр Ермилович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Катерина Петровна

Отец ребёнка: Квашнин Петр Ермилович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Квашнин Петр Ермилович

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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