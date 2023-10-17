Квашнина Аграфена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Авдотья Петровна
Отец ребёнка: Квашнин Петр Ермилович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Квашнин Петр Ермилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Катерина Петровна
Отец ребёнка: Квашнин Петр Ермилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно