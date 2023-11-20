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Wolf Eduard
Wolf Eduard
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
1913
Пол
Мужской
Отец
Wolf Michael Marcin
1845 г.р.
Мать
Wolf (Kuehn) Otylia
1857 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Wolf Michael Marcin
Мать:
Wolf Otylia
Смерть
1913
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