Wolf Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Wolf Eduard

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

1913

Пол

Мужской

Отец

1845 г.р.

Мать

1857 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Wolf Michael Marcin

Мать: Wolf Otylia

Смерть
1913
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