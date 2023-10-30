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Самородов Роман Иванович

Место рождения

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Самородов Иван Иванович

Мать: Самородова Феврония Семенова

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Самородов Онисим Романович

Мать ребёнка: Самородова 1 Жена ?

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Анисия Романовна

Мать ребёнка: Самородова 2 Жена ?

Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова Мария Фомина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова 3 Жена Марья Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова 1 Жена ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самородова 2 Жена ?

Место жительства
Неизвестно
Понзари, Сампурский район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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