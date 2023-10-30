Самородов Роман Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1849
Сын: Самородов Онисим Романович
Мать ребёнка: Самородова 1 Жена ?
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Анисия Романовна
Мать ребёнка: Самородова 2 Жена ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самородова Мария Фомина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самородова 1 Жена ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самородова 2 Жена ?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно