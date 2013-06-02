Аунап Росине Фридриховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аунап Росине Фридриховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1934

Дата смерти

02.06.2013

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1934

Отец: Котри Фридрих Давыдович

Мать: Котри Ольга

Рождение ребёнка
29.03.1965

Сын: Аунап Валерий Владимирович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.06.1970

Дочь: Блохина Аунап Лилия Владимировна

Отец ребёнка: Аунап Владимир Рудольфович

Смерть
02.06.2013
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