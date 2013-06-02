Аунап Росине Фридриховна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1934
Дата смерти02.06.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1934
Отец: Котри Фридрих Давыдович
Мать: Котри Ольга
Рождение ребёнка
29.03.1965
Сын: Аунап Валерий Владимирович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.06.1970
Дочь: Блохина Аунап Лилия Владимировна
Отец ребёнка: Аунап Владимир Рудольфович
Смерть
02.06.2013