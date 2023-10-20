Аунап Валерий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАунап Валерий Владимирович

Аунап Валерий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1965

Отец: не указан

Мать: Аунап Росине Фридриховна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close