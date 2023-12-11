Фирс
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коростелев Александр Фирсович
Мать ребёнка: мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пивоварова Галина Фирсовна
Мать ребёнка: мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Житова Екатерина Фирсовна
Мать ребёнка: мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Коростелева Надежда Фирсовна
Мать ребёнка: мама
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Моисеева Ольга Фирсовна
Мать ребёнка: мама
Смерть
Неизвестно