Фирс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фирс

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коростелев Александр Фирсович

Мать ребёнка: мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пивоварова Галина Фирсовна

Мать ребёнка: мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Житова Екатерина Фирсовна

Мать ребёнка: мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коростелева Надежда Фирсовна

Мать ребёнка: мама

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Моисеева Ольга Фирсовна

Мать ребёнка: мама

Смерть
Неизвестно
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