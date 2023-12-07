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Дарья Вавилова
Дарья Вавилова
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1744
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вавил Сидорович
1728 г.р.
Мать
Елена Лаврентьевна
1720 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец:
Вавил Сидорович
Мать:
Елена Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно
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